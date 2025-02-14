14 Şubat: Bakanlık 'Seviyorsan evlen' dedi, kredi linki paylaştı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, faizsiz evlilik kredisi linkiyle 14 Şubat Sevgililer Günü paylaşımı yaptı.

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Resmi X hesabından yapılan paylaşımda önce “Seviyorsan git evlen bence…” dendi, peşinden 150 bin lira faizsiz evlilik kredisi imkanı sağlayan ‘Aile Gençlik Fonu’ sitesinin linki paylaşıldı.

Paylaşıma çok sayıda tepki geldi. Bazıları şöyle:

Buradan evlenin demek, evlilik üzerine nutuk atmak kolay. Önemli olan husus bekar gençlerimiz birbirini nasıl bulacak ve hangi maddi imkanla evlenecek? https://t.co/6De4OE9XW3 — Muhammed Esat Altıntaş (@altintasme) February 14, 2025

Bu ekonomide evlenmeyi düşünmek bile mumkün değilken, boyle gevşek gevsek gönderiler https://t.co/ujvP3VJ9hi — Gökben Hızlı Sayar🚀 (@hizlisayar) February 14, 2025

Seviyorsan git ekonomiyi düzelt, evliliği kolaylaştır, gençleri istihdam et, maddi manevi destekle, memuriyetlerde gençlere yer aç bence…



Kuru kuru teşvik etmekle olmuyor. Amaç üzüm yemekse elinizi taşın altına koyunuz rica ediyorum. https://t.co/nsyhiKSNKP — Bilge (@bilgeagar) February 14, 2025

Bir kanun değişimine bakar, iki birbirini seven yetişkinin evlenip aile olması #AileYılı https://t.co/9WxUWo55oS pic.twitter.com/cUYEIQg9Rz — TİP LGBTİ (@Tip_LGBTi) February 14, 2025

Bir kanun değişimine bakar, iki birbirini seven yetişkinin evlenip aile olması #AileYılı https://t.co/9WxUWo55oS pic.twitter.com/cUYEIQg9Rz — TİP LGBTİ (@Tip_LGBTi) February 14, 2025

Faizsizlik evlilik kredisi hakkında

48 ay vadeyle 150 bin liralık faizsiz evlilik kredisi 81 ilde geçerli olacak biçimde genişletilmişti.

Uygulama daha önce sadece 6 Şubat depremlerinden en çok etkilenen beş ilde uygulanıyordu.

Aile Gençlik Fonu kapsamında verilen destek için evlilik öncesi ve evlilik sonrası bakanlık eğitimlerine katılma şartı bulunuyor.

Aranan tüm şartlarsa şöyle: