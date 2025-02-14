14 Şubat: Bakanlık 'Seviyorsan evlen' dedi, kredi linki paylaştı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, faizsiz evlilik kredisi linkiyle 14 Şubat Sevgililer Günü paylaşımı yaptı.
Resmi X hesabından yapılan paylaşımda önce “Seviyorsan git evlen bence…” dendi, peşinden 150 bin lira faizsiz evlilik kredisi imkanı sağlayan ‘Aile Gençlik Fonu’ sitesinin linki paylaşıldı.
Paylaşıma çok sayıda tepki geldi. Bazıları şöyle:
Buradan evlenin demek, evlilik üzerine nutuk atmak kolay. Önemli olan husus bekar gençlerimiz birbirini nasıl bulacak ve hangi maddi imkanla evlenecek? https://t.co/6De4OE9XW3— Muhammed Esat Altıntaş (@altintasme) February 14, 2025
Bu ekonomide evlenmeyi düşünmek bile mumkün değilken, boyle gevşek gevsek gönderiler https://t.co/ujvP3VJ9hi— Gökben Hızlı Sayar🚀 (@hizlisayar) February 14, 2025
Atamamızı yaparsanız evlenirizz https://t.co/chXr6fStX0— Fatoş (@fatmbyrm) February 14, 2025
Seviyorsan git ekonomiyi düzelt, evliliği kolaylaştır, gençleri istihdam et, maddi manevi destekle, memuriyetlerde gençlere yer aç bence…— Bilge (@bilgeagar) February 14, 2025
Kuru kuru teşvik etmekle olmuyor. Amaç üzüm yemekse elinizi taşın altına koyunuz rica ediyorum. https://t.co/nsyhiKSNKP
Bir kanun değişimine bakar, iki birbirini seven yetişkinin evlenip aile olması #AileYılı https://t.co/9WxUWo55oS pic.twitter.com/cUYEIQg9Rz— TİP LGBTİ (@Tip_LGBTi) February 14, 2025
Bir kanun değişimine bakar, iki birbirini seven yetişkinin evlenip aile olması #AileYılı https://t.co/9WxUWo55oS pic.twitter.com/cUYEIQg9Rz— TİP LGBTİ (@Tip_LGBTi) February 14, 2025
Faizsizlik evlilik kredisi hakkında
48 ay vadeyle 150 bin liralık faizsiz evlilik kredisi 81 ilde geçerli olacak biçimde genişletilmişti.
Uygulama daha önce sadece 6 Şubat depremlerinden en çok etkilenen beş ilde uygulanıyordu.
Aile Gençlik Fonu kapsamında verilen destek için evlilik öncesi ve evlilik sonrası bakanlık eğitimlerine katılma şartı bulunuyor.
Aranan tüm şartlarsa şöyle:
- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak ve Türkiye’de ikamet etmek
- Başvuru tarihi itibariyle 18-29 yaş arasında olmak (18 yaşını doldurmuş, 30 yaşını doldurmamış olmak)
- Taşınmaz sahibi ya da hissedarı olmamak
- Çiftlerin son altı aylık gelir toplamı ortalaması ve son aya ait gelirleri toplamı asgari ücretin 2,3 katından fazla olmamak
- Başvuru tarihi itibarıyla resmi nikâh gününe en az iki, en fazla altı ay kalmış olmak
- Bakanlığın evlilik öncesi sunacağı eğitim ve danışmanlık hizmetlerinden yararlanmayı taahhüt etmek ve katılmak
- Bakanlığın evlilik sonrası sunacağı eğitim hizmetlerine iki yıl içerisinde katılmayı taahhüt etmek
- Affedilmiş olsa bile devletin güvenliğine, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar ile cinsel dokunulmazlığa karşı işlenen suçlardan; uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti, bunların kullanılmasını kolaylaştırma, kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak suçlarından hakkında kesinleşmiş bir mahkûmiyet kararı bulunmamak
- Daha önce proje kapsamında kredi kullanmamış olmak.