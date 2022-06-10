Bakanlığın 2 milyon avro karşılığında yeşil papağanları ‘yok etme’ projesine karşı kampanya başlatıldı

Tarım ve Orman Bakanlığı ‘istilacı’ tür diye yeşil papağanları yok etme projesine karşı kampanya başlatıldı.
‘Eradikasyon’un gerekçesiyse yeşil papağanların çevreye, tarım ürünlerine ve yerli türlere zarar vermesi. Bunun için de TERIAS Projesi kapsamında Avrupa Birliği’nden 2 milyon 86 bin avro alınacak.
Bakanlığın açıkladığı projeye göre yeşil papağanların yuvalardaki yumurtaları ya sallanarak ya da balmumuyla deforme edilecek.
Konuyla ilgili kampanya başlatan kuş veterineri Burak Uçar, şöyle dedi:
“Petshop’lar ve hayvanat bahçeleri tarafından körüklenen hayvan ticaretiyle yıllar önce Türkiye’ye zorla getirilmiş olan, fakat günümüzde büyük şehirlerdeki parklarda, bahçelerde ya da tarihi binaların yüksek yerlerinde yaşamaya uyum sağlamış olan yeşil papağanların yaşam hakkı, milyonlarca euro’luk fon uğruna bakanlıkların hedefinde! Buna ‘eradikasyon’, yani ‘yok etme’ diyorlar. Doğaya zarar verdiklerini ispat eden hiçbir bilimsel çalışma olmamasına rağmen yavruları öldürülmek isteniyor.”
Veteriner ve kuş gözlemcisi Gökçe Coşkun, geçen hafta Twitter hesabı üzerinden projenin bu sene başarısız olduğunu yazmıştı.
Bakanlığın projesine vatandaşlardan ve derneklerden tepki geldi.