Bakanlığın 2 milyon avro karşılığında yeşil papağanları ‘yok etme’ projesine karşı kampanya başlatıldı

Tarım ve Orman Bakanlığı ‘istilacı’ tür diye yeşil papağanları yok etme projesine karşı kampanya başlatıldı.

Fotoğraf: Reuters

‘Eradikasyon’un gerekçesiyse yeşil papağanların çevreye, tarım ürünlerine ve yerli türlere zarar vermesi. Bunun için de TERIAS Projesi kapsamında Avrupa Birliği’nden 2 milyon 86 bin avro alınacak.

Bakanlığın açıkladığı projeye göre yeşil papağanların yuvalardaki yumurtaları ya sallanarak ya da balmumuyla deforme edilecek.

Konuyla ilgili kampanya başlatan kuş veterineri Burak Uçar, şöyle dedi:

“Petshop’lar ve hayvanat bahçeleri tarafından körüklenen hayvan ticaretiyle yıllar önce Türkiye’ye zorla getirilmiş olan, fakat günümüzde büyük şehirlerdeki parklarda, bahçelerde ya da tarihi binaların yüksek yerlerinde yaşamaya uyum sağlamış olan yeşil papağanların yaşam hakkı, milyonlarca euro’luk fon uğruna bakanlıkların hedefinde! Buna ‘eradikasyon’, yani ‘yok etme’ diyorlar. Doğaya zarar verdiklerini ispat eden hiçbir bilimsel çalışma olmamasına rağmen yavruları öldürülmek isteniyor.”

Veteriner ve kuş gözlemcisi Gökçe Coşkun, geçen hafta Twitter hesabı üzerinden projenin bu sene başarısız olduğunu yazmıştı.

Yeşil papağanların popülasyonlarının azaltılmasını amaçlayan eradikasyon projesi bu sene başarısız olmuş. Yumurtaları parafinlemek için gittiklerinde yumurta yerine yavrularla karşılaşmışlar. Sözde uzmanların papağanların yumurtlama zamanını bilmemesi bu sene yavruları kurtarmış. pic.twitter.com/lRfGvEp4cW — Gökçe Coşkun (@matvor) June 2, 2022

Bakanlığın projesine vatandaşlardan ve derneklerden tepki geldi.

Bugünlerde papağanların doğadan toplanmasına dair paylaşımlar yapıldığı için bu konuda bilinmesi gerekenler hakkında @matvor ve Önder Cırık ile geçen hafta Van'da yapmış olduğumuz sözlü bildiriden bazı bilgiler aktaracağım + pic.twitter.com/wEbg5qz0av — Türkiye Papağan Sayımları (@PapaganSay) June 1, 2022

Ülkemizde yeşil papağan ve İskender papağanı üremekte,Türkiye Kuşları Listesine girdiler.Papağanların köle olarak görülüp üretilmeleri,satılmaları,çalıştırılmaları yetmez gibi,yeşil papağanlar "istilacı tür" kapsamına alındı.Üstelik bu karar için yeterli bilimsel dayanak yok. pic.twitter.com/I9cb0aKCD7 — Simurg Kuş Yuvası Derneği (@SimurgKusYuvasi) May 31, 2022

İstilacı tür kapsamına alınan yeşil papağanların Ankara, İstanbul ve İzmir’de öldürülmesi planlanıyor. Yeşil papağanların doğaya zarar verdiğini gösteren hiçbir bilimsel çalışma bulunmuyor, siz de papağan ölümlerine dur deyin! https://t.co/O28doTfjmN

￼ — Dr. Ahu Rodoplu (@AhuRodoplu) June 8, 2022