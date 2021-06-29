Bakanın ‘gizli serveti’ni araştırıyorlardı: Rusya’da gazetecilerin evine baskın

Rusya’nın başkenti Moskova’da polis, Rusya İçişleri Bakanı Vladimir Kolokoltsev’in ‘gizli servetine’ ilişkin bir haber yayınlayan gazetecilerin evine baskın düzenledi.

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Rus hükümetinin, Rusya Devlet Başkanı Vlademir Putin’e yakın isimler ve üst düzey bakanların servetine yönelik araştırmalar yapan gazetecilere yönelik baskıcı tutumu sürüyor. Ülkede özellikle muhalif gruplar üzerinde geniş bir hakimiyet sağlansa da sızıntıların önüne tam anlamıyla geçilebilmiş değil.

The Guardian’da yer alan habere göre, bu kez okların çevrildiği adres araştırmacı gazetecilik yapan Proekt sitesi.

Rus polisinin, yolsuzluk haberi üzerinde çalışan gazeteci Maria Zolobova’yı gözaltına aldıktan sonra evinde arama yaptığı öğrenildi. Proekt’in genel yayın yönetmeni Roman Badanin ve bir gazetecinin daha evinin arandığı ve sorgulandığı da gelen haberler arasında.

Bu sabah okuyucuya sunulan haberde Kolokoltsev ve akrabalarının yaklaşık 18 milyon sterlin değerinde bir emlak serveti yaptığı iddiası var. Kolokoltsev, haber hakkında şu ana kadar bir yorumda bulunmadı.

Web sitesi geçen yıl yaptığı bir haberde Putin’in gizli bir ilişkisinden 17 yaşında kızı olduğunu da iddia etmişti. Kremlin ise haberi yalanlamıştı.