Bakandan Özel'e 'yeşil' kart

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, CHP lideri Özgür Özel’e yeşil kart gösterdi: “Bu kartın kilogram değeri 70 bin dolar (2,5 milyon lira).”

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Özel merak edilen ‘büyük sürprizi’ni Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve iktidara ‘kırmızı kart’ göstermek olarak duyurmuştu. CHP Grup Başkan Vekili Ali Mahir Başarır’sa sanatçıların tepkisinin kendisini üzdüğünü söylemiş, “Aydın olmak muhalefeti eleştirmekle olmuyor” demişti.

Bakan Kacır, Özel’in ‘kırmızı kartı’na yeşil renkteki KAAN uçuş kartıyla yanıt verdi ve şunları dedi:

“Türkiye artık başka bir ligde. Bak kart görmek istiyorsan bugünkü Türkiye’nin kartı bu. Bu, Türkiye’nin kendi mühendislerinin geliştirdiği, kendi evlatlarının uçurduğu 5’inci Nesil Milli Muharip Uçağımız KAAN’ın bilgisayarının kartı. Bu kartın kilogram değeri 70 bin dolar.

Stratejik değeri bunun da çok ötesinde. Sadece uçaklarımızı değil, uçaklarımızın bilgisayarını da işletim sistemini de biz geliştiriyoruz. Türkiye şu anda bu kartları tasarlayıp, entegre edebilen, üzerinde kendi yerli ve milli gerçek zamanlı işletim sistemini çalıştırabilen dünyada beş ülkeden biri.

Bugünün Türkiye’sini anlamak istiyorsan, yarının Türkiye’sinin istikametini görmek istiyorsan işte kart bu. Ben kendilerine bir an evvel bu gerici zihniyetten, ülke yönetimini futbol maçı zannetmekten kurtulmalarını tavsiye ediyorum.”