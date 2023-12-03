Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, infaz ve koruma memurlarıyla ilgili sahnelerden dolayı ‘Arka Sokaklar’ adlı polisiye diziyi eleştirdi. Tunç ‘gerekli idari ve hukuki inceleme ve soruşturmaların’ yapılacağını belirtti.

Fotoğraf: Kanal D

Arka Sokaklar’ın cuma günü yayınlanan bölümünün bazı sahnelerinde ‘yozlaşmış’ infaz ve koruma memurları canlandırıldı.

Bunun üzerine Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü bir açıklama yayınladı. Açıklamada infaz ve koruma memurlarının temel insanlara ve mevzuatlara riayet ettiğini, personelin gece gündüz fedakarca çalıştığı, Arka Sokaklar’ın ‘kurgunun da ötesine geçtiği’ ve memurları töhmet altında bıraktığı belirtildi. Müdürlük ayrıca, ‘eleştiri sınırlarını aşan’ Arka Sokaklar’ı ‘kınadığını’ ifade etti.

Müdürlüğün açıklamasını alıntılayan Bakan Tunç da ‘gerekli idari ve hukuki inceleme ve soruşturmaların’ yapılacağını kaydetti.