Bakan Tekin: Allah imkan verdi, 4 milyonun üzerinde misafirimiz oldu

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, “13 yıldır, Türkiye’de başta Suriyeli değil ama Suriyelilerin çoğunlukta olduğu, Türk vatandaşlarına Allah ensarlık yapma imkanı verdi. 4 milyonun üzerinde misafirimiz oldu” dedi.

Yusuf Tekin, PIKTES sosyal uyum gösterisi programında. Fotoğraf: AA

Tekin, Hacı Bayram Veli Üniversitesi Itri Kongre ve Kültür Merkezi’ndeki ‘Türk Eğitim Sisteminde Çocuklar İçin Kapsayıcı Eğitimin Desteklenmesi Projesi (PIKTES)’ sosyal uyum gösterisi programına katıldı.

Bakan konuşmasında şunları söyledi:

* Dünyada yaşayan yaklaşık her 70 kişiden biri, yerinden, yurdundan, vatanından uzak kalmış durumda.

* Mutlaka ama mutlaka temel hak ve hürriyetlere ve başkalarının haklarına saygı duyan, demokrasiyi içselleştirmiş, dünya barışı için mücadele eden bir kuşak yetiştirmek durumundayız.

* İkinci işlemimiz de şu, eğer bunu başaramazsak dünyada, şu an içinde yaşadığımız ortamda olduğu gibi 120 milyon yerinden, yurdundan edinmiş insan varsa eğer dünyanın geriye kalan nüfusunun bu, 120 milyona bizim literatürümüzdeki karşılığıyla ensarlık yapması gerekiyor. Ev sahipliği yapması gerekiyor.

* Yaklaşık 13 yıldır, Türkiye’de başta Suriyeli değil ama Suriyelilerin çoğunlukta olduğu, Türk vatandaşlarına Allah ensarlık yapma imkanı verdi. Biz kardeşlerimize bu anlamda ensarlık yaptık. Yaklaşık 4 milyonun üzerinde misafirimiz oldu.

* Gücümüz yettiğince literatürümüzdeki ensar hukukuna riayet eden bir biçimde ev sahipliği yapmaya çaba sarf ettik.

* Bu yolculuğumuzda 2015 yılından itibaren Avrupa Birliği de bugün bizi bir araya toplayan PIKTES projesiyle destek oldu. Bu anlamda dünya barışını korumak isteyen, dünya barışının korunmasına katkı vermek isteyen, dünyada insan haklarının kurulmasına katkı vermek isteyen herkese teşekkür ediyoruz.