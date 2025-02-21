Bakan Kurum: Kira problemine neşter vuruyoruz

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, “Vatandaşımızı sıkıntıya sokan konut, kira problemine de neşter vuruyoruz” dedi.

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Gaziantep’te temel atma töreninde konuşan Kurum, şunları söyledi:

“‘Türkiye’de ev sahibi olmayan tek bir kardeşimiz kalmayıncaya kadar çalışacağız’ dedik. Bu kapsamda dile kolay 1 milyon 481 bin sosyal konut inşa ettik, 5 milyon dar gelirli vatandaşımıza yeni yuva imkanı sunduk. Şu anda 81 ilimizde 312 bin konutumuz da hızla devam etmektedir.

Şunun da altını çiziyorum. Bu çalışmalarla sadece sizlere yuva sunmuyor, vatandaşımızı sıkıntıya sokan konut, kira problemine de neşter vuruyoruz.

Milli Emlak Genel Müdürlüğümüzle arsa maliyetlerini düşürecek çalışmalar yürütüyor, bir taraftan da konut fiyatlarını düşürecek devrim niteliğinde adımlar atıyoruz.”