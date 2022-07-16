Bakan Koca: Ülke geneline yayılacak sistemle şiddete bir engel koyuyoruz

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, hastanelerde uygulamaya konulan “Kapı Güvenlik Sistemleri” ile ‘şiddete bir engel koyulduğunu’ bildirdi.

GÜVENLİK GÖREVLİLERİMİZİN başında bulunduğu Kapı Güvenlik Sistemleri, sağlık çalışanları adına halkımızca memnuniyetle karşılanıyor. Ülke geneline yayılacak sistemle şiddete bir engel koyuyoruz.

Bir değişim de hizmet alırkenki davranışta olmalı. Daha fazla anlayış da bir katkı. pic.twitter.com/5RZzhcqzqp — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) July 16, 2022

Koca, sosyal medya hesabından, güvenlik sistemlerinin hastanelerde uygulamaya alındığı görüntüleri paylaşarak “Ülke geneline yayılacak sistemle şiddete bir engel koyuyoruz. Bir değişim de hizmet alırken ki davranışta olmalı. Daha fazla anlayış da bir katkı” dedi

Koca, ayrıca “DoktorumaSaygı” etiketiyle paylaştığı mesajlarında, “Bu doktorlar, balkonlara çıkıp alkışladığımız doktorlardır. Türkiye, bizden de bir doktor çıksın diyen ailelerin ülkesidir” dedi.

Ancak Koca’nın paylaşımının altına yorum yapan kullanıcılar, ‘somut öneri’ istedi.

Türkiye doktor çocuğum öldürülmesin diyenlerin ülkesidir.

Hamasete gerek yok sayın Koca. Aldığınız önlemleri yazın bize yeter. — Hüseyin Çalıskaner (@caliskanerh) July 16, 2022

Gece gece rastgele falım sakız mı açıyorsunuz ? Hekimlerden uzak durun 😡 El sürdüğünüz hiç bir şey hayırlı olmadı, olmayacak. Yeter yahu… — MƦ.ƁƲԼЄƝƬ ƬЄƘƇƛƝ  (@MrTekcan) July 16, 2022