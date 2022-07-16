Bakan Koca: Ülke geneline yayılacak sistemle şiddete bir engel koyuyoruz

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, hastanelerde uygulamaya konulan “Kapı Güvenlik Sistemleri” ile ‘şiddete bir engel koyulduğunu’ bildirdi.
Koca, sosyal medya hesabından, güvenlik sistemlerinin hastanelerde uygulamaya alındığı görüntüleri paylaşarak “Ülke geneline yayılacak sistemle şiddete bir engel koyuyoruz. Bir değişim de hizmet alırken ki davranışta olmalı. Daha fazla anlayış da bir katkı” dedi
Koca, ayrıca “DoktorumaSaygı” etiketiyle paylaştığı mesajlarında, “Bu doktorlar, balkonlara çıkıp alkışladığımız doktorlardır. Türkiye, bizden de bir doktor çıksın diyen ailelerin ülkesidir” dedi.
Ancak Koca’nın paylaşımının altına yorum yapan kullanıcılar, ‘somut öneri’ istedi.