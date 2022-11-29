Bakan Koca: Covid-19 vakaları 3 binlerde, büyük bir artış beklenmiyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Covid vakaları 3 binlerde, büyük bir artış beklenmiyor” dedi.

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Sağlık Bakanlığı’nın verilerine göre 31 Ekim-13 Kasım arasında 28 bin 808 Covid-19 vakası, 73 ölüm kaydedildi.

Covid-19 pandemisine ilişkin bilgi veren Koca 8 Kasım’da, aralıkta vaka artışı olabileceğini söyleyerek risk grubundakileri hatırlatma dozu aşısını olmaya çağırmıştı.

Bakan Koca, Twitter paylaşımında şunları yazdı: “Covid vakaları 3 binlerde. Büyük bir artış beklenmiyor. Turkovac’la ilgili bilimsel çalışmalar dünya bilim literatürüne girdi. Birçok çalışma saygın uluslararası dergilerde yayınlandı. Etkili, güvenilir bir aşımız var. Risk grubunda olanlar tereddütsüz Turkovac aşısı olabilirler.”

‘Aşı değil solüsyon’

Erciyes Üniversitesi, Sağlık Bakanlığı ve Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) işbirliğiyle geliştirilen Turkovac’ın 44 gönüllüyle düzenlenen birinci faz çalışması 5 Kasım 2020’de, 250 gönüllünün katıldığı ikinci faz çalışması Şubat 2021’de, üçüncü fazsa Haziran 2021’de başlamıştı.

Faz çalışmaları bitmeden ve sonuçları açıklanmadan, Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) tarafından Turkovac’a Aralık 2021’de acil kullanım onayı (AKO) verilmişti.

Buna hem TTB hem de hekimlerden tepki gelmiş, “Acil kullanım onayı verilmeden önce aşının güvenli ve etkili olduğu konusunda bir rapor” var mı diye sorulmuştu.

TTB Genel Sekreteri Prof. Dr. Vedat Bulut, aşının faz çalışması sonuçlarının bilimsel dergilerde yayımlanması gerektiğini belirterek “Ortada bir aşı yok, aşı olduğu iddia edilen bir solüsyon var” demişti.

Faz çalışmalarının sonuçları net olarak açıklanmamıştı.

Son olarak, Hacettepe Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, Turkovac’ın üçüncü faz çalışmasının ‘vaka alınmadan’ durdurulduğunu bildirmişti.

Ceyhan, çalışmanın ABD Ulusal Sağlık Enstitüleri Ulusal Tıp Kütüphanesi tarafından işletilen en büyük klinik araştırma veri tabanı ‘Clinical Trials’dan çekildiğini göstermek için bir görüntü paylaşmıştı. Ekran görüntüsüne göre çalışmanın açıklama kısmında “Geri çekildi: Çalışma, ilk katılımcısını kaydetmeden önce erkenden durduruldu” diye yazıyordu.