Bakan Kirişci ‘teselli’ buldu: Sel 15 canımızı aldı ama toprak da suya kavuştu

Tarım ve Orman Bakanı Kirişci, can kaybının 17’ye çıktığı selde teselli buldu: “Kuraklık riski vardı. Bir taraftan 15 canımızı aldı ama diğer taraftan toprak suya kavuştu.”

Vahit Kirişçi. (AA)

Şanlıurfa ve Adıyaman’ı vuran selde can kaybı 17’ye çıktı. Urfa ve Adıyaman’daki felaketi önceki gün ‘küresel ısınma’ya bağlayan bakan Kirişci, kuraklık riski ortadan kalktığı için sevindi.

Habertürk TV’de konuşan Kirişçi, selin ardından Atatürk Barajı’nda su seviyesinin 300 bin metreküp arttığını söyledi ve ekledi:

“Tabii ki taşkın, sel olmasın. Üç günde bu kadar yağış olsun elbette istemeyiz. Yağışların düzensizliği var. Kuraklık riski de vardı. Bir taraftan 15 canımızı aldı ama diğer taraftan toprak suya kavuştu. Atatürk Barajı’nda su 300 bin metreküp arttı. Bu önemli bir şey.”