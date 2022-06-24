Bakan Kirişçi: Marmaris’te 4 bin 500 hektar alan yandı diyebiliriz

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci Muğla’nın Marmaris ilçesindeki yangında 4 bin 500 hektarlık alanın zarar gördüğünü söyleyerek, “72 saat dolmadan bu çalışma tamamlanmış oldu” dedi.

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Kirişci Muğla Afet Koordinasyon Merkezi’nde yangınla ilgili son durumu gazetecilerle paylaştı.

Bakan, yangın bölgesiyle ilgili iki inceleme olduğunu ve kendilerini kaygılandıracak olumsuz bir durumun bulunmadığını söyledi.

Bu geceyi de geçirdikten sonra son noktayı sabah saatlerinde açıklamayı planladıklarını söyleyen Kirişci, “Söyleyebileceğimiz olumsuz manada hiçbir şeyimiz yok. Bu olumlu seyrin devam etmesini diliyorum” dedi.