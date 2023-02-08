Bakan Kirişçi: Bazı barajlarımızda sızıntılar olsa bile bunlar çok önem arz etmiyor

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, deprem sonrası durumla ilgili ”Bazı gölet ve barajlarımızda sızıntılar olsa bile bunların çok önem arz etmediğini belirtmek isterim” dedi.

Tarım ve Orman Bakanı Kirişci, Adana’da deprem bölgesinde incelemelerini sürdürdü:

Kahramanmaraş’ta 6 Şubat’ta ilki 7,7, ikincisi 7,6 büyüklüğünde iki deprem meydana gelmişti. Merkez üssü Pazarcık ve Elbistan olarak belirlenen depremler Hatay, Gaziantep, Osmaniye, Malatya, Adana, Diyarbakır, Şanlıurfa, Adıyaman ve Kilis’i de sarstı. 10 şehirde binlerce bina yerle bir oldu.

Deprem sonrası uzmanlar barajların incelenmesi çağrısı yapmıştı.

Bakan Kirişçi, Adana’da yaptığı açıklamada Türkiye’de 110 baraj ve 30 gölet bulunduğunu, bunlardan 90’dan fazlasının incelendiğini açıkladı.

Kirişci şunları söyledi: “Elbette bunların böyle deprem dönemlerinde risk oluşturma ihtimali olduğundan, olanca özeni gösteriyoruz. Bahsettiğim şekilde bir barajımız Sultansuyu Barajı, o barajımız kendinden sonra herhangi bir yerleşim yeri olmadığı için ve devamında da Karakaya Barajı bulunduğu için orada herhangi bir problem olmasın düşüncesiyle suyu boşaltmaya zaten başladık. Kimseye de herhangi bir olumsuz etkisi olmayacak, suyu da kaybetmemiş olacağız. Böyle çok minör denilebilecek düzeyde, diğer bazı gölet ve barajlarımızda sızıntılar olsa bile bunların çok önem arz etmediğini belirtmek isterim. Doluluk oranları da belirli bir düzeyde.”