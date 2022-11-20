Bakan Dönmez yanıtladı: Yedi ayda borcu nedeniyle 236 bin abonenin elektriği kesildi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, bu yılın ilk yedi ayında borcu nedeniyle elektriği kesilen abone sayısının 236 bin 617 olduğunu açıkladı.

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CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, TBMM’ye verdiği soru önergesinde Fatih Dönmez’e, borcu nedeniyle elektriği kesilen abonelerin sayısını sordu. ANKA’nın haberine göre önergeye yanıt veren Bakan Dönmez, borcu nedeniyle elektriği kesilen abone sayısının 2020’de 343 bin 68, 2021 yılındaysa 425 bin 751 olduğunu açıkladı.

Bakan Dönmez, bu yılın ilk yedi ayında borcundan dolayı elektriği kesilen abone sayısınınsa 236 bin 617 olduğunu kaydetti. Dönmez ayrıca, “150 kWh tüketim kademesi nedeniyle borcu ödenmediği için elektriği kesik olup yasal takip başlatılan abonelere ilişkin herhangi bir veri bulunmamaktadır” dedi.

Gürer: Vatandaş elektrik kullanmaktan korkuyor

Ömer Fethi Gürer, konuya ilişkin bugünkü yazılı açıklamasında, borcundan dolayı elektriği kesilen abone sayısının bir yıl dörtte bir oranında arttığına belirterek, şunları kaydetti:

“Vatandaşın eli elektrik düğmesine gitmeye korkuyor. Esnaf, zorunlu haller dışında elektrik prizine takılı dolap, cihaz bırakmamış. Hatta çoğu, gün ışığıyla iş yeri aydınlığıyla idare ediyor. Ekonomik durumu sorduğunuzda, ilk elektrik faturası artışı dile getiriliyor. Çiftçi, mazot gibi elektrikli aletler için de olabildiğince kısıtlamaya gitmiş durumda. Emekliyse erkenden ışıkları kapatıp uykuya meylettiğini söylüyor. Evde de zorunlu ihtiyaç dışında elektrik lüks. Bir de kış saati uygulamasına geçilmeyip gece karanlığında yola çıkanlar, tek lamba ile hazırlık yapmanın çabası içinde. İktidar sokak lambasını tan ağarmadan söndürünce ondan da fayda görülmüyor. Gece karanlığında okul ve iş için yola çıkan, elektrik gideri artacak kaygısını da yaşıyor. Bakan her soruyu yanıtlamasa da halk yaşadığı koşulları biliyor, görüyor, tepkisini de her fırsatta ifade ediyor.”