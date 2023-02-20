Bakan deprem bölgesinde: Dayanıklı yollar sayesinde ulaşım kesilmedi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, deprem bölgesinde ‘yaptıkları dayanıklı yollar sayesinde ulaşımı kesintisiz sürdürdüklerini’ iddia etti.

Ulaştırma bakanının övdüğü yollardan biri. (AA)

Kahramanmaraş merkezli ve 10 ili etkileyen depremlerde baz köy yolları tamamen kullanılamaz hale gelmişti.

Depremler sırasında Kahramanmaraş’ta Çöçelli köyü ve Evri Mahallesi arasında bağlantıyı sağlayan yol tamamen çökmüştü. Türkoğlu ilçesine bağlı Yeşilyurt ve Şekeroba mahallelerindeki köy yollarında da deprem nedeniyle, 2 ila 5 metre derinliğinde yarıklar meydana gelmişti.

Bunlar Anadolu Ajansı’nın geçtiği sadece iki örnek.

Yollara övgü

Bugün 15’inci gününe girilen deprem hakkında Adıyaman’da konuşan ulaştırma ve altyapı bakanıysa, yolları öve öve bitiremedi.

Karaismailoğlu’nun açıklaması şöyle:

*Bu 15 günde bakanlığımız çok başarılı bir süreç geçirdi. Vatandaşlarımızın bütün ulaşım ihtiyaçlarını fazlasıyla karşıladılar.

*Yunanistan coğrafyası kadar bir bölgemizin etkilendiği depremde, binlerce kilometre yolumuzun olduğu bir alanda sadece birkaç yolumuz depremden etkilendi. Onlar da kısa sürede tamir onarım yaparak faaliyete geçirdi.

*Hakikaten yaptığımız altyapılar, yaptığımız yollar… Bu kadar dayanıklı yollar sayesinde ulaşımı kesintisiz sağlamış olduk. Yine hava yollarında hareketlilik devam ediyor. Vatandaşlarımızın bütün ihtiyaçlarını karşılıyoruz.