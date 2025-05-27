Bahçeli: Vefa bilmeyenlerin vakardan haberi olmaz

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ‘Ülkücü Şehitler Anıtı’ ziyaretinde “Vefa bilmeyenlerin vakardan haberi olmaz” dedi.

Fotoğraf: MHP

Bahçeli, 6 Şubat’ta Kocaeli’nin Gebze ilçesindeki Anadolu Sağlık Merkezi’nde kalp ameliyatı olmuş, 14 Şubat’taysa taburcu edilmişti.

MHP lideri 66 gün sonra 4 Nisan’da ilk kez kameralar karşısına çıkmıştı.

TRT Haber’in aktardığına göre Bahçeli şunları söyledi:

* Alemde hiçbir hakikat gizli kalmayacağına göre aziz şehitlerimizin kutlu miras ve emanetleri de dünya durdukça dilden dile, nesilden nesile anlatılacak, aktarılacak milletle paylaşılacaktır. Ülkücü şehitler fedakarlık nişanesi, kahramanlık timsalidir. Onlar büyük ve güçlü Türkiye’yi misyon olarak akıl ve vicdanlarında somutlaştıran serdengeçti yüreklerdir.

* Vatana millete ve davaya bağlılıkları mukadder ve muhakkaktır. Fazilet, feragat, ferasetle, ferametle pekişmiş fani hayatlarını ülkü, ülke ve ilkelerine adamışlardı.

* Fildişi kulelerine değil, kahramanlığın zirvesine tırmandılar. Tuzukurular gibi sürça köklerse ahkam kesmeye hiç itibar etmediler. Nabza göre şerbet vermediler. Her dönemin değil davasının adamı oldular. Menfaat düşkünü değil millet muhabbet ve mukaddes aşkıyla kavruldular.

* Gerçekten bir şeyin vakti vardır. O vakit yaklaşmıştır. O vakit Türkiye Yüzyılı ile simgelenmekte, yeni bir milli kimlik ve kardeşlik asrı ile tebarüz etmektedir.

* Vefa bilmeyenlerin vakardan haberi olmaz. Sadakati devremülk gibi gören sahte ve simsal zihniyetlerin Türk milliyetçiliğiyle ilgili fitne ve dedikodu yaymaları ademe mahkumdur.

* Ülkücü şehitler Türk milletinin iftar ve irade cevherleridir. Bizim inancımıza göre şehitler ölmemiştir.