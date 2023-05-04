Bahçeli kürsüde şiir okudu: Çok suludur Karacasu elması

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Aydın’da düzenlediği mitingde Adem Uysal’ın yazdığı ‘Güzel Aydınım’ şiirini okudu.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli. (AA)

Aydın’daki mitingde konuşan Bahçeli, iktidarın politikalarını övdü, muhalefeti eleştirdi ve partisine oy istedi.

Bahçeli bir de şu şiiri okudu:

Oldukça yüksektir paşa yaylası,

Aşağıda kalır Aydın ovası.

Aydın zeybeğidir efenin hası,

Efeler diyarı güzel Aydınım.

Aydının insanı sıcak kanlıdır,

Çalışkandır, merttir, delikanlıdır.

Düğünü derneği anlı sanlıdır,

Zeybekler diyarı güzel Aydınım.

Kuşadası, Didim tatil beldesi,

Biraz içeride Söke ilçesi.

Dalama tandırı, Çine köftesi,

Lezzetler diyarı güzel Aydınım.

Görülmeye değer, Madran yaylası,

Pek de güzel olur, suyu havası,

Sultanhisardadır, çileğin hası,

Meyvesiyle ünlü güzel Aydınım.

Yenipazardadır, pidenin hası,

Atçadan sorulur, tahin helvası.

Çok suludur Karacasu elması,

Kalbimdeki yerin özel Aydınım.