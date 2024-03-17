MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a “Ayrılamazsın” dedi.
Bahçeli, Ankara Spor Salonu’nda düzenlenen MHP 14’üncü Olağan Büyük Kurultayı’nda konuştu.
Erdoğan’a seslenen Bahçeli “Ayrılamazsın, Türk milletini yalnız bırakamazsın, yanındayız. Yeni yüzyılın kurtarıcı lideri olarak sizi görmek istiyoruz” dedi.
Geçtiğimiz günlerde Erdoğan, 31 Mart yerel seçimlerinin kendisinin son seçimi olacağını söylemişti. Bunun ardından iktidar cenahı Erdoğan’ın ‘nasıl devam edebileceğine’ yönelik formüller ortaya atmıştı.