Bahçeli, askıda buğday projesi başlattı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, dar gelirlilere destek için ‘Askıda 9 Gülek Buğday’ projesi başlattı.

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MHP’nin X’teki açıklamasına göre kampanya dar ve sabit gelirlilere destek için başlatıldı.

Projeye ilk katkının da Bahçeli’den geldiği belirtildi.

Açıklama şöyle:

* Çiftçilerimizin faaliyetleri esnasında önemli tarımsal girdilerin maliyetlerinden kaynaklı bazı sıkıntılar yaşandığı bilinmektedir. Bu sıkıntıların giderilmesi öncelikle tarım politikaları yürüten kurum ve kuruluşların sorumluluğudur.

* Bununla birlikte, çiftçilerimizin tarımsal üretimleri, o üretim dönemi için Cenab-ı Allah’ın bir lütfu olarak hilesiz, hurdasız şekilde elde edilen en helal kazanç kapısıdır.

* Bu düşüncelerle dar ve sabit gelirli, asgari ücretle ve emeklilikle geçimini sağlayan bu vatanın evlatlarının çocuklarının beslenmelerine katkı sağlamak çiftçilerimizin görevi olmalıdır.

* Milliyetçi Hareket Partisi’nin Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli de bir çiftçi evladı olarak 2025 yılının sosyo-ekonomik sıkıntılarıyla karşı karşıya kalan dar ve sabit gelirli insanlarımıza bir katkı sağlamak ve toplumsal dayanışmayı güçlendirmek için ‘Askıda 9 Gülek Buğday Projesi’ni başlatmış bulunmaktadır. Sayın Genel Başkanımız, projeye ilk katkıyı kendisi sağlayarak öncülük etmiş ve projeyi başlatmıştır.

* Tüm çiftçilerimizi dar ve sabit gelirli vatandaşlarımıza katkı vermek amacıyla ‘Askıda 9 Gülek Buğday’ projesine katılmaya davet ediyoruz.

Projeyle kaç kişinin hedeflendiği ve projeye katılmak isteyenlerin ne yapması gerektiğine dairse bir bilgi henüz verilmedi.

Gülek ne demek?

Gülek, 32 kiloya karşılık gelen ve genellikle arpa, buğday gibi tahıllarda kullanılan bir ağırlık birimi. Dokuz Gülek 288 kilo buğdaya denk geliyor.