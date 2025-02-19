MHP duyurdu: Bahçeli'nin sağlığı yerinde

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin ‘sağlığının yerinde’ olduğu bildirildi.

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Bahçeli, 6 Şubat’ta Kocaeli’nin Gebze ilçesindeki Anadolu Sağlık Merkezi’nde kalp ameliyatı olmuş, 14 Şubat’taysa taburcu edilmişti.

‘Evinde dinlendiği’ açıklanan Bahçeli, partisinin son üç grup toplantısını yapamamıştı.

Sağlığına ilişkin sosyal medyada birçok iddia ortaya atılması üzerine MHP’den açıklama geldi.

MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman’ın X paylaşımı şöyle:

“Bir süredir özellikle sosyal medyadaki bazı kimliksiz çevreler tarafından genel başkanımız sayın Devlet Bahçeli’nin sağlık durumu hakkında sistemli ve maksatlı bir spekülasyon yapıldığı görülmektedir.

Genel başkanımız sayın Devlet Bahçeli önceden planlanmış bir şekilde başarılı bir operasyon geçirmiş ve hastaneden taburcu olmuştur. Yüce Allah’a şükürler olsun ki; sayın genel başkanımızın sağlık durumu son derece yerindedir.

Liderimiz sayın Devlet Bahçeli şu anda planlanmış istirahat süresi içerisindedir ve çalışmalarını sürdürmektedir.

Maksatlı bir şekilde trol isimler arkasına saklanıp kafa karıştırmaya çalışan Türkiye ve MHP düşmanları, kaos hevesiyle el ovuşturan sicili bozuk sefiller gördükleri aşağılık rüyadan kabusla uyanacaklardır.“