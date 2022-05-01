Bahar geldi ya, gerisi kolay…

H. Ayhan Tinin / Sanat da var

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Kibrit çakıyorsun karanlıkta / badem çiçeklerini görmek için / Ve mart denizlerinde tedirgin bir çift / sarnıç gemisi gözlerin / Bir iş açacaksın sen başımıza / yangın mı olur artık, bahar mı?

Can ‘baba’, Can Yücel’in güzelim şiiridir yukarıdaki mısralar…

Baharı görünce sokakta, hep aklıma düşer…

Hem mayıs hem bayram oldu bu yıl…

Bahar daldan dala düşer ya, biz de öyle yapalım bu hafta…

Sanatın her alanından rengarenk haberler var.

Günebakan Cam Kırıkları

Almila Uluer Atabeyoğlu ve Kerem Atabeyoğlu’nun oyunlarını ilk izlediğimde, tadı damağında kalmıştı. Tiyatroların yavaş yavaş yaz tatiline girmeye, sezonun kapanmaya başladığı günlerde kaçırılmayacak bir sahne performansı… Tiyatroya doymak için gidin. İlk gittiğimde fırsat olmamıştı yazmak için… Perdeler kapanmadan ben de bir kez daha keyifle izleyeceğim. Bayram biter bitmez, oyunun gösterimi olduğunu unutmayın.

Türkiye Caz Ağı, TCA kuruluşunu resmen duyurdu

Geçen hafta caz dünyası, 30 Nisan ‘Dünya Caz Günü’ öncesi önemli bir etkinlik ve duyuruya imza attı. ‘Avrupa Caz Ağı’ oluşumunu modelleyerek oluşturulan ve ilk kez 2021 yılında ‘Nilüfer Caz Tatili’nde bir araya gelen üyeler; geçen yıl ‘Bozcaada Caz Festivali’nde ilk genel kurullarını da yapmışlardı. Artık fiilen ”Biz varız” diyen ‘Türkiye Caz Ağı’ cazseverlerin heyecanla takip edeceği etkinliklere imza atmaya hazırlanıyor.

Umuyoruz ki yalnızca büyük şehirlerle sınırlı kalmayan etkinlikleriyle, caz müziğini ülkemizde daha geniş kitleleri sevdirmeye katkı sağlarlar.

Anneler Günü, Tasarım ve OMM

Dünyanın en güzel sanat eseri annelerdir belki de… Duyguları, çocuklarına bakışları, el sallayışları, kucaklayışları resimdir, fotoğraftır, film karesidir…

Ne yazık ki neoliberal kapitalizmin yıllardır iyice, ‘daha pahalı hediye’ sığlığı içinde, satış çığlıkları içinde pazar yerine dönüşen bu anlamlı gün, Odunpazarı Modern Müze’nin anlamlı girişimiyle sanatla buluşuyor…

Türk ve uluslararası sanatçıların çeşitli tasarımları, müzenin internet mağazasından temin edilebilir. Daha da önemlisi müze bu alanda elde ettiği geliri; Anadolu’da sanatı ve sanat eğitimini ulaşılabilir kılma amacıyla kullanıyor. Daha ne olsun…

Benim gibi değilseniz; henüz annenizle sarılabiliyorsanız, Anneler Günü’nü sanata dönüştürmenin tam zamanı…

Bergama Tiyatro Festivali’nin programı belli oldu

Festival 2-5 Haziran tarihleri arasında, yeri ve uluslararası 26 oyunla tiyatro severleri ağırlamaya hazırlanıyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Bergama Belediyesi, BERKSAV (Bergama Kültür ve Sanat Vakfı), Bergama Ticaret Odası ve Ne Yerde Ne Gökte Derneği destekleriyle düzenlenen festival, tiyatroyu yaz mevsiminin sıcak günlerine ve Bergama’nın antik atmosferine taşıyor.

Odeabank ve Mey|Diageo sponsorluğunda 3dots ve BERaBER tarafından düzenlenecek festival, antik sahnelerinin yanı sıra sergilenecek oyunları ve etkinlikleriyle kentin sokaklarına, mahallelerine yayılmayı amaçlıyor…

Yaz tatilinde yalnız denizle değil, tiyatro ve sanatla da nefes alıp, yaşama sevincini diri tutmak isteyen herkesi bekliyor bu festival…

Unutmadan, ilk biletler satışa çıktı bile…

Anna Laudel Bu Yaz Bodrum ZAİ’de

Bodrum’un güzelim mekânı ZAİ’yi bilenler bilir…

Bir bakarsınız Ali Poyrazoğlu sahnede, bir bakarsınız Ayhan Sicimoğlu…

Yaz günlerini kırk derece sıcağında sakin, serin sessiz bir ortamda kitap okumak ya da entelektüel bir sohbet etmek için en ideal yerlerden biridir…

Bu yıl yeni bir renk daha katmış tuvaline; Anna Laudel… 3 Mayıs’tan başlayıp kasım ayına kadar sanatseverler, kişisel sergilere paralel olarak Türkiye ve yurt dışından sanatçıların eserlerinin yer aldığı karma sergileri izleyerek Bodrum’un bilge güneşine yeni maviler katabilecekler…

Bahar geldi ya gerisi kolay…

Hayata daha çok sarılmak için yeni nedenler bulacağız…

Sanatın, yaşama sevincinin, insanı ve insana ait olanı sevmenin yeniden farkına varacağız…

Alacakaranlık bir kış geçti. Bahar geldi ya, gerisi kolay…

İyi bayramlar…