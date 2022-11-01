Bahadır Özgür: Toplumu yıkıma sürükleyen ne varsa şirketlere yaramış

Beş mühendisin hayatı bir şantiyede kesişti. Üçü Hacettepe, ODTÜ ve Erzurum Üniversitesi’ndendi. Diğer ikisi Karadeniz ve Gazi mezunu. Üçü Anadolu’nun farklı kentlerinde doğmuştu; diğer ikisi Rize’nin Güneysu ilçesinde. Üçünün iş bulması için staj yapmaları mecburiydi; diğer ikisinin bir partiye yakın olmaları yeterliydi. Ve sadece son fark yüzünden ikisi, milyarlık bir servete kavuştu; diğer üçü, ilk iş günlerinde beton blokların altında kaldı. Bu beş mühendisin yaşamını bıçak gibi ayıran şey kader miydi?

Borsadaki şirketler şu günlerde 9 aylık finansal verilerini açıklıyorlar. Görünen o ki faiz, enflasyon, ucuz işgücü ve krediler kâr hanelerini epey irileştirmiş. Birkaç yıl içinde toplumu yıkıma sürükleyen ne varsa şirketlere yaramış yani. Şimdi teknik analizler yapılacak. Kimisi banka kârlarını işaret edip iktidarın akıl dışılığına kızacak, kimisi sağlıklı olanla olmayanı tasnif edecek. Borsacılar en parlakları listeleyip hisse performanslarıyla kıyaslayacaklar. Soyut rakamlar giderek soyutlaşacak, gerçek temsillerinden iyice koparılıp birer denkleme dönüştürülecek.

Bahadır Özgür’ün yazısı