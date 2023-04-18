Bahadır Özgür: Memleketin üzerine ‘kelepir’ tabelasını asmış

Resmî Gazete uzun süredir Recep Tayyip Erdoğan’ın “emlak bülteni” gibi çıkıyor. Memleketin üzerine “kelepir” tabelasını asmış sanki. Her gece bir dokunuşuyla ormanı villaya, parkı rezidansa dönüştürüyor. Tek imzayla milyarlarca liralık serveti zahmetsizce bir yerden bir yere aktarıyor. Durmaksızın işleyen bir seri mülk üretim makinesi. Ama her gece biriktirip dağıtıma hazırlanan bu serveti biz ertesi günü hiç tanıyamayacağımız bir kıyafetle görüyoruz: İçinde, etrafında nelerin olduğu belirsiz, uzay boşluğuna çizilmiş eğri büğrü bir kroki, kimsenin dönüp bakmayacağı ada-parsel numaraları, imar değişikliğine dair teknik birkaç cümle…

Neler oluyor böyle? Bu acele niye? Yüz binlerce insan depremden sonra açıkta kalmışken, raflardan yoksulluk fışkırırken, bir parça adalet için insanlar inlerken tek sorun imar mı?

Bahadır Özgür’ün yazısı