Bahadır Özgür: İmar haritasını AKP’lilerin arazilerine göre değiştiriyorlar

6 Mart 2023 günü… Kabine toplantısı bitmiş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan deprem riskine karşı tedbirleri açıklıyor. Söz dönüp dolaşıp kentsel dönüşüme geliyor. Hiddetle CHP’yi işaret ediyor. “Hadi bakalım” diyor; “İzmir’in belediyesi zat-ı şahanelerinde. Şu Karabağlar’ı değiştirin de görelim be.” Ve ardından rutin ‘Bay Kemal’ hitapları.

9 Mart 2023 günü… ATV koşturup gidiyor Karabağlar’a. Muhabir gecekonduvari binaların görüntüsü eşliğinde şevkle sunuyor haberi: “Kentsel dönüşüm, Şehir Plancıları Odası’nın açtığı davalar yüzünden 11 yıldır engelleniyor. 540 hektar alan riskli ilan edildi ama belediye ile CHP’ye yakın odalar dönüşümü engelledi.” Bazı ‘uzman görünümlü’ kişiler de görüş veriyor sırayla: “İlla Hatay, Maraş gibi mi olsun!”

540 hektarlık alanda kentsel dönüşümün başlatıldığı 101 hektar için planlar yapılıp iptal edilirken yargı kararları dahi beklenmeden hızla devasa konutlar yapıldı.

En fazla araziye sahip şirket Megapol Emlak Yatırım. Diğerleri de Vaha Emlak, Vaha Konut Yatırım, Vaha Gayrimenkul ve Vaha Perakende şirketleri. Tümü tek bir isme ait. Selim Gökdemir.

Hani Karabağlar’da kentsel dönüşüm onun için yapılıyor denilse yeridir. 2004-2009 arası İzmir Büyükşehir Belediye Meclis üyesiydi. İmar Komisyonu’nda da çalıştı. 2009’da AKP’den Bayraklı Belediye Başkanı adayı oldu. AKP İzmir yönetiminde görev aldı.

Memleketin imar haritasını AKP’lilerin arazilerine göre değiştirip duruyorlar. Her öfkeli “Bay Kemal” nidasının ardına, biraz daha zenginleşecekleri bir yolu gizliyorlar.

Bahadır Özgür’ün yazısı