‘Bağrı açık’ görüntülenen Macron gençlerin oyuna talip

Fransa’da, bu pazar düzenlenecek cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turu öncesinde ‘makamın şimdiki’ sahibi Emmanuel Macron’un (44), ‘bağrı açık’ fotoğrafı gündem oldu.

Fotoğraf: Instagram

10 Nisan’da düzenlenen ilk turda Macron ve aşırı sağcı Marine Le Pen ikinci tura kalmıştı.

Kamuoyu araştırmalarına göre yarışı Le Pen’in 8 puan önünde götüren Macron’un seçim kampanyası tüm hızıyla sürerken fotoğrafçısı Soazig de la Moissonnière’in Instagram hesabından dün paylaştığı kare dikkat çekti.

Deri bir koltukta dinlenirken çekilen karede Fransa cumhurbaşkanının beyaz gömleğinin düğmelerinin neredeyse yarısı açık, kolları sıvanmış. Macron’un göğsünü ‘açıkta’ bırakan fotoğrafın, seçim kampanyasının ‘bilinçli’ çekilen bir parçası olduğu aşikar. Sonuçlara etkisi nasıl olur bilinmez ama dünya basınında yer alması ses getirdiğinin göstergesi.

Britanya’da yayımlanan tabloid gazetesi Daily Mail’e göre sosyal medya kullanıcıları arasında Macron’u geçmişte ‘James Bond’ karakterini canlandıran ve ‘göğüsleri kıllı olan’ İskoç oyuncu Sean Connery, ABD’li Burt Reynolds’a benzeten de oldu İsviçreli tenisçi Roger Federer’e benzeten de.

Kimileri, ”Bu onun kılları olamaz” yorumunu yaparken kimileri de kareyi ‘uygunsuz ve çirkin’ buldu. Gazete, haberin başlığında bu kareyle Macron’un genç seçmene göz kırptığını vurguladı.

BBC Türkçe’nin aktardığına göre siyasi analistler de bu fotoğrafın ve fotoğrafçısının paylaştığı, konuşmak için sahneye koşarak çıkarken, merdivenleri hızlı adımlarla tırmanırken görüntülendiği diğer karelerin nedeni genç seçmenler arasında Marine Le Pen’e desteğin artması.

Macron, bu görüntülerle gençlerin oyunu almaya çalışıyor.