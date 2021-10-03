Bağırsakları dışarıda doğan bebeğin fotoğrafını paylaşıp alay eden hemşire kovuldu

ABD’nin Florida eyaletinde, doğum kusuruyla dünyaya gelen bir bebeğin fotoğrafını sosyal medyada paylaşıp alay eden hemşire işten kovuldu.
Miami kentindeki Jackson Memorial Hastanesi’nde, yeni doğan yoğun bakımında çalışan hemşire Sierra Samuels, bağırsakların karın içinde değil, dışarıda yer alması anlamına gelen ‘gastroşizis’le dünyaya gelen bebeğin iki fotoğrafını paylaştı.
Instagram hesabından paylaşım yapan Samuels önce, “Gece mesaim harika gidiyordu sonra bum” yazdı. Samuels’in gastroşizis etiketiyle paylaştığı ikinci mesajı ise şöyleydi: “Bağırsakların içeride olmalı dışarıda değil bebeğim.”
Geçen ay başındaki paylaşımlar nedeniyle görevden uzaklaştırılan ve soruşturma başlatılan Samuels’in görevine son verildi.
Bebeğin ailesi ve sosyal medya kullanıcıları hemşireye tepki göstermişti. Hastane yönetimi, “Bu kural ihlalinden haberimiz olur olmaz söz konusu hemşireyi görevden uzaklaştırdık. Soruştuma başlatıldı” açıklamasını yapmıştı.