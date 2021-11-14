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Yaramazlara biraz batar!

Bağcılar’daki binada patlama

İstanbul’un Bağcılar ilçesindeki bir binadaki dairelerden birinde patlama meydana geldi, altı kişi itfaiye tarafından kurtarıldı.

Fotoğraf: AA

AA’nın haberine göre Barbaros Mahallesi 203. Sokak’taki üç katlı apartmanın son katındaki dairede henüz belirlenemeyen bir nedenle patlama yaşandı. Patlamanın ardından dairede yangın çıktı.


Patlamanın şiddetiyle dairenin ön cephesinden kopan parçalar caddeye yayılırken, itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Binada mahsur kalan altı kişiyi kurtaran itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Ekiplerin bölgedeki çalışma ve incelemeleri sürüyor.

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