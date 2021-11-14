Bağcılar’daki binada patlama

Türkiye, obezite sıklığı açısından Avrupa birincisi. Ortalama yüzde 32. Erkeklerin yüzde 20.5’i, kadınların ise yüzde 41’i obeziteli birey. Bir o kadar da fazla kilolu, yani obezite adayı birey var. Ekonomik koşullar, daha ucuz ama sağlıksız ve şişmanlatan gıdalara itiyor.