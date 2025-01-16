Bağ-Der kuruldu: Sosyal güvenlik sisteminin üvey evlatları değiliz

Ankara’da Bağ-Kurlular ve Bağ-Kur emeklilerinin sesini duyurmak amacıyla BağKur ve Emeklileri Derneği (BAĞ-DER) kuruldu.

Fotoğraf: Evrensel / Temsili

Bağ-Kurlular herhangi bir işverene bağlı olmadan sigorta primlerini kendi ödeyenlere deniyor.

Dernek ‘insan hakları, demokrasi, Atatürk ilkeleri ve laik sosyal hukuk devleti anlayışı çerçevesinde sivil toplum faaliyetlerini geliştirmeyi ve çalışma hayatını ilgilendiren iş ve sosyal güvenlik mevzuatı konularında topluma katkıda bulunmayı’ hedefliyor.

ANKA‘nın haberine göre derneğin genel başkanı Mehmet Akif Cenkci şöyle konuştu:

“Bağ-Kur statüsünde sigortalı olanların, Bağ-Kur emeklilerinin ve bunların hak sahiplerinin sorunları bu zamana kadar muhatapları olan kamunun idari organları ile siyasi muhatapları tarafından görmezden gelinmiş, yok sayılmıştır.

Bağ-Kurlular sosyal güvenlik sisteminin üvey evlatları değildir. Bağ-Kurlular herhangi bir işverene bağlı olmayan kendi nam ve hesabına bağımsız çalışan, ülkemizin ekonomisine katma değer sağlayan bu vatanın öz evlatlarıdır.

‘Verilen sözler yerine getirilmedi’

Milyonlarca esnaf ve sanatkarlarımız, serbest meslek erbabları, şirket ortakları ve çiftçilerimiz ile isteğe bağlı sigortalılarımız sosyal güvenlik sistemimizde ne yazık ki en çok prim ödeyen dolayısıyla en geç emekli olan ve düşük aylık bağlama oranlarıyla en az emekli maaşını alanlardır.

BağKurluların sorunları siyasi iktidar tarafından her seçim döneminde siyasi malzeme olarak görülmüş, vaatlerde bulunulmuş ancak tüm verilen tüm sözler yerine getirilmemiştir. BAĞ-DER, üç milyon Bağ-Kur emeklisini ve beş milyon Bağ-Kur sigortalısı olmak üzere en az sekiz milyon vatandaşımızı temsil edecektir.”