BAE, Türkiye’yi karantina zorunluluğu öngören listeden çıkardı

Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) Türkiye’yi Covid-19 salgınında başkent Abu Dabi’ye girişte karantina zorunluluğu öngören listeden çıkardığı bildirildi.

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Türkiye’nin Abu Dabi Büyükelçiliği, Twitter üzerinden BAE’nin seyahat listesini güncellediğini belirtti.

Açıklamada, “BAE makamlarınca 15 Şubat itibarıyla aralarında Türkiye’nin de bulunduğu bir grup ülkenin, Abu Dabi’ye seyahatlerde karantina zorunluluğunu kaldıran Yeşil Liste’ye dahil edildiği duyurulmuştur” ifadelerine yer verildi.

Türkiye’den Abu Dabi’ye seyahat edecek kişilerden uçuşlarından en fazla 48 saat önce negatif sonuçlu PCR testinin talep edileceği aktarılan açıklamada, bu kişilere Abu Dabi’ye varışlarında PCR testi uygulamasına devam edileceği kaydedildi.

Türkiye’den Abu Dabi’ye gelen yolculardan iki doz Covid-19 aşısını tamamlayanların altıncı gün, aşıları tamamlanmamış olanların ise altıncı ve dokuzuncu günlerde PCR testine tabi tutulacağı belirtildi.

BAE makamları, 3 Ocak 2022’de Türkiye’nin aralarında bulunduğu bazı ülkeleri Yeşil Liste’den çıkarmıştı. Bu kararla Covid-19 aşısını tamamlamayanlara 10 gün karantina zorunluluğu getirilmişti.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ziyaret ettiği BAE’den bugün döndü.