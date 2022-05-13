BAE Devlet Başkanı El Nahyan öldü

Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Şeyh Halife bin Zayid Al Nahyan öldü.

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BAE resmi ajansı WAM, Başkanlık İşleri Bakanlığı’na dayandırarak verdiği haberinde El Nahyan’ın öldüğünü duyurdu.

Devlet başkanı 74 yaşındaydı.

Ülkede bugünden itibaren 40 günlük resmi yas ilan edildi. Bayraklar yarıya indirilirken bakanlıklarda, devlet dairelerinde ve özel sektörde de üç gün çalışmalara ara verildi.

BAE’nin ilk Devlet Başkanı Zayid bin Sultan Al Nahyan’ın en büyük oğlu olan Halife bin Zayid, babasının ölümünden sonra göreve gelmişti.