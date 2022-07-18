Bader Arslan: Türkiye’nin CDS primleri neden yüksek?

Önem sırasına göre olmamakla birlikte, Türkiye’ni risk priminin son dönemde hızla yükselmesinde etkili olan faktörleri şöyle özetlemek mümkün:
* Enflasyonun aşırı yükselmesi,
* Enflasyondaki artışa karşı etkili adımlar atılmaması,
* Kurdaki oynaklık,
* Para politikasındaki belirsizlik,
* Kurdaki yükselişi engellemek/yavaşlatmak için yüklü miktarda döviz satışı
* Net döviz rezervlerinin çok düşük olması,
* Merkez Bankası bağımsızlığı algısının zayıflaması
* Cari dengenin bozulması,
* Enerji fiyatlarının yüksekliği,
* Rusya-Ukrayna Savaşı,
* Diğer ülkelerin Merkez Bankalarının faiz artırımına başlaması
Türkiye’nin risk primi 2018’den itibaren yüksek seyrediyor. Ancak 2021’i ikinci yarısından beri akran ülkelerden ayrışarak çok daha yüksek değerler almaya başladı.