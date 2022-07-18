Bader Arslan: Türkiye’nin CDS primleri neden yüksek?

Önem sırasına göre olmamakla birlikte, Türkiye’ni risk priminin son dönemde hızla yükselmesinde etkili olan faktörleri şöyle özetlemek mümkün:

* Enflasyonun aşırı yükselmesi,

* Enflasyondaki artışa karşı etkili adımlar atılmaması,

* Kurdaki oynaklık,

* Para politikasındaki belirsizlik,

* Kurdaki yükselişi engellemek/yavaşlatmak için yüklü miktarda döviz satışı

* Net döviz rezervlerinin çok düşük olması,

* Merkez Bankası bağımsızlığı algısının zayıflaması

* Cari dengenin bozulması,

* Enerji fiyatlarının yüksekliği,

* Rusya-Ukrayna Savaşı,

* Diğer ülkelerin Merkez Bankalarının faiz artırımına başlaması

Türkiye’nin risk primi 2018’den itibaren yüksek seyrediyor. Ancak 2021’i ikinci yarısından beri akran ülkelerden ayrışarak çok daha yüksek değerler almaya başladı.

Bader Arslan’ın yazısı