Babası tarafından kazara vurulduğu iddia edilen 1,5 yaşındaki bebek öldü

Ankara’nın Çubuk ilçesinde babası tarafından kazara av tüfeğiyle vurulduğu iddia edilen 1,5 yaşındaki bebek öldü.
AA’nın haberine göre Kösrelik Mahallesi’ndeki komşusunun evine giden beş çocuk babası C.E. (61) komşusuna ait arızalı tüfeği kontrol ederken silahın kazara ateş alması sonucu 1,5 yaşındaki kızı Aslı Nur E.’yi göğsünden vurdu.
112 Acil Servis ekiplerince Halil Şıvgın Çubuk Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Aslı Nur E., kurtarılamadı.
Gözaltına alınan C.E.’nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.