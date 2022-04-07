Babası tarafından kazara vurulduğu iddia edilen 1,5 yaşındaki bebek öldü

Ekonomist Atilla Yeşilada, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın gerçeklerle bağlantısının koptuğunu belirterek, ‘üç haneli enflasyona gidiyoruz’ uyarısını yaptı. Yeşilada’ya göre artık enflasyonu durdurmak için ‘radikal bir operasyon’ gerekli.