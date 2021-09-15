Babası 14 yıl önce Meksika’ya kaçırmıştı: Anne-kız ABD’de kavuştu

ABD’nin Florida eyaletinde yaşarken, altı yaşındayken babası tarafından kaçırılan Jacqueline Hernandez (20) 14 yıl sonra annesine kavuştu.

Fotoğraf: Clermont Polisi

22 Aralık 2007’de babası Pablo Hernandez tarafından kaçırılan Hernandez, pazartesi günü, Teksas eyaletinde annesi Angelica Vences-Salgado’yla bir araya geldiğinde yıllardır Meksika’da yaşadığını söyledi.

Hernandez kaçırıldıktan sonra annesi yıllarca ondan haber alamamış, polisin devreye girmesi de işe yaramamıştı. Arama emri çıkarılmış, baba Hernandez’in kızının Meksika’ya götürdüğü düşünülmüş ancak sonuç alınamamıştı. Yıllarca kayıp çocuk ve aydınlatılamayan bir kaçırılma olayının öznesi olarak kayıtlarda adı geçmişti. Ay başında Facebook üzerinden annesiyle iletişim kurana kadar!

Florida eyaletindeki Clermont kentinde yaşayan Anne Vences-Salgado, 2 Eylül’de polise başvurdu ve sosyal medya üzerinden kendisine mesaj atan birinin kızı olduğunu iddia ettiğini söyleyerek yardım istedi. Florida ve Teksas polis teşkilatları ve içişleri bakanlığı devreye girdi.

İkilinin buluşmasında Hernandez’in kimliğinin doğrulanması ve güvenliğin sağlanması için bir plan yapıldı. Anne-kız, sınırdaki Laredo’da buluşmak üzere sözleşti. Buluşmaya sınır polisi de eşlik etti. Hernandez’in kimliği doğrulandı ve evrak kontrolüyle Vences-Salgado’nun kızı olduğu teyit edildi.

Güvenlik kaygısı nedeniyle yıllar sonra kavuştukları için çok mutlu oldukları belirtilen anne-kızın pazartesi günkü buluşmasının ardından nereye gittikleir bilgisi paylaşılmadı.