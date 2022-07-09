Babacan’dan Erdoğan’a: Benden ders almıyorsan memleketin düştüğü halden ders al

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, ekonomi konusunda Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a ”Benden ders almıyorsan şu olanlardan bari ders al, memleketin düştüğü halden ders al” çağrısını yaptı.

Ekonomideki kötü gidişat sonrası Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Türkiye’nin kredi notunu B+’dan B’ye indirmiş, görünümünü ise ‘negatif’ olarak teyit etmişti.

Bu gidişat nedeniyle Erdoğan’a seslenen Babacan şunları söyledi: ”Sayın Erdoğan’a tekrar çağrı yapıyorum. Bari şu bayram günü otursun, biraz tezekkür etsin. Nerede hata yaptığını biraz düşünsün. Seçimden sonra biz alacağız, hepsini düzelteceğiz, Türkiye’yi ayağa kaldıracağız ama seçime daha vakit var. Eğer seçime kadar ülke iflas ederse, temerrüde düşerse bizim işimiz zorlaşacak. Ülkeyi bugün bu halde teslim alsak altı ayda krizi çözeriz.

‘Benden ders almıyorsan memleketin düştüğü halden ders al’

Bayram günü bu söylediklerimi dikkate al. O, ‘Kalkmış bana ders vermeye çalışıyor’ diyor. Ama derse ihtiyacı var. Benden ders almıyorsan şu olanlardan bari ders al, memleketin düştüğü halden ders al. İki tane önemli adımı atsın, Türkiye’nin iflas riski hemen azalır. Kriz çözülmez ama iflas riski azalır. Bir Merkez Bankası’nın başına sapasağlam, dürüst, ehil bir kadroyu ata. İki Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) başına dürüst, ehil bir kadroyu ata. Ama ondan sonra elini, ayağını çek. Talimat vermeyi de bırak.”