Babacan, reklamlarını yayınlamayan kanallara seslendi: Korkmayın!

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, kanal isimlerini vererek, “Size sesleniyorum. DEVA Partisi’nin reklamını yayınlayın. Korkmayın” dedi.

Fotoğraf: DEVA Partisi

Babacan, partisinin reklam filmini bazı televizyon kanallarının yayınlamadığını açıkladı. Haftalık değerlendirme toplantısındaki konuşmasından kesitler içeren videoyu paylaşan Babacan, ismini verdiği kanallara “Korkmayın” diye seslendi.

Babacan’ın konuşması şöyle:

“Şimdi tek tek isim açıklayacağım arkadaşlar. Zaten haberlerimizi de vermeyen kanallar, ücretli tanıtım filmimizi de yayınlamıyorlar. Hangi mecralar bunlar? TRT kanalları, Demirören Medya, Doğuş Medya, Turkuaz Medya, Acun Medya, Piri Medya, Mepa Medya, Beyaz Medya, Türk Medya. Yani hangi kanallar? Kanal D, Star, ATV, CNN Türk, NTV, A Haber, Kanal 7, TV 8 gibi kanallar. Bunlar, paramız karşılığı, tanıtım filmimizi yayınlamayı dahi reddeden kanallar. İnanılır gibi değil. Ayrıca beş tane yerel televizyon kanalı var. Bitmedi, 15 ilde de billboardlarımızı asmamıza izin vermiyorlar. Diyoruz, ‘Bir ücreti yok mu bunun?’ Var. Tamam, bakın biz billboard asacağız. Diyorlar ‘Dolu, kapalı, yapamayız, edemeyiz’. 1-2 ilde valilik, çoğu ilde de belediye bunu engelliyor. Gerçekten ibretlik.

Bu yayın kuruluşlarının nasıl bir baskı altında bu kararları aldıklarını da az çok tahmin edebiliyorum. Kendilerine ne telefonlar geldiğini bilmek zor değil. Tehdit var, teşvik de var, her şey var. Buradan, milyonlarca lira yatırım yapıp reklam alamayan medya şirketi sahiplerine ve yöneticilerine sesleniyorum: Yayınlamadığınız konuşmalarımda da dediğim gibi, bu seçimi 7’den 70’e, kuzeyden güneye, doğudan batıya tüm Türkiye kazanacak. Tüm Türkiye. Korkmayın, siz de kazanacaksınız. Reklamlarımızı yayınlayın. Akreditasyon uygulamaya son verin, ayrımcılık yapmayın.”