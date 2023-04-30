Babacan, Erdoğan’ı alıntıladı: Taklitlerimizden sakının

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, yurt dışındaki vatandaşlarla ilgili hazırladıkları eylem planının AKP tarafından kopyalandığını belirtti. Babacan, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın konuyla ilgili paylaşımını alıntılayarak ”Taklitlerimizden sakının” dedi.

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DEVA Partisi, 11 gün önce yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarıyla ilgili bir eylem planı hazırlamıştı. Dün de Erdoğan, partisinin yurt dışında yaşayan vatandaşlarla ilgili yapacaklarını paylaştı.

Babacan, AKP’nin kendilerinin hazırladığı programı kopyaladığını belirterek şunları söyledi: ”Tarihimizde ilk kez yurt dışındaki vatandaşlarımız için eylem planını biz hazırladık. 11 gün evvel açıkladık, yine yarım yamalak kopyalamışlar. Taklitlerimizden sakının.”