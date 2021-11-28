Baba ve iki oğlu akrabaları tarafından vurularak öldürüldü

Muğla’da Seydikemer ilçesinde Adnan Buhuroğlu (58) ve oğulları Yasin (29) ve Tahsin Buhuroğlu (29), evde yemek yedikleri sırada husumetli akrabaları R.B. (27) tarafından av tüfeğiyle vurularak öldürüldü.

Fotoğraf: DHA

Dün, R.B., saat 21:30 sıralarında Seydikemer’in kırsal Çatak Mahallesinde yaşayan Adnan Buhuroğlu’nun evine gitti.

O sırada yemek yiyen baba ve oğulları ile R.B. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine R.B., yanında getirdiği av tüfeğiyle ateş açıp kaçtı.

Çevredekilerinin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan belirlemede saçmaların isabet ettiği baba Adnan Buhuroğlu ile oğulları Yasin ve Tahsin’in öldüğü belirlendi.

Savcının incelemesinin ardından baba ve oğullarının cansız bedeni Muğla Adli Tıp Kurumu Morgu’na kaldırıldı. Firar eden R.B. ise jandarma ekiplerince kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.