Hükümet asgari ücretin yılda bir kez saptanmasını dayatıyor. İktidarın bu dayatması seçim sonrasındaki kemer sıkma politikasının işaret fişeği. Tek sefer saptanacak asgari ücret pahalılık karşısında hızla eriyecek.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu daha toplanmadan 2024 yılı asgari ücretinin yılda bir kez, tek seferlik belirleneceği ve ikinci bir artışın olmayacağı önce Çalışma Sosyal Güvenlik Bakanı ardından da Cumhurbaşkanı tarafından ilan edildi. Son derece hayati bir konu olan asgari ücretin kaç kez saptanacağı daha Komisyon toplanmadan ve taraflar görüş beyan etmeden tek taraflı olarak adeta tebliğ edilmiş oldu. Böylece Komisyon bir kez hiçe sayılmış oldu. Komisyon, kurul, kurum hak getire asgari ücret dahil her şey tek elden belirleniyor! Tek elden belirlenen yılda tek asgari ücret dayatması tesadüfi ve sıradan bir olay değil. Bu dayatma seçimden sonra izlenecek ücret ve gelirler politikasının, artık gizlenmeyen talebi düşürmeyi hedefleyen kemer sıkma politikasının işaret fişeği.

Aziz Çelik’in yazısı