Aziz Çelik: EYT için tehlikeler kapıda bekliyor

Bakan’ın EYT ile ilgili açıklamaları tehlikelerin varlığını gösteriyor. EYT’de adil bir çözüm için yaş koşulu olmamalı, aylıklar eski sisteme göre bağlanmalı ve 1999 sonrası işe girenler için adil bir geçiş takvimi oluşturulmalı.

EYT sorununun çözümünde sona yaklaşılıyor. Ancak belirsizlikler sürüyor. Tehlikeler kapıda bekliyor. Yıllardır gündemde olan ve aylardır “hazırlık” yapıldığı söylenen EYT’nin çözümü konusunda henüz kamuoyuna yansıyan, taraflarla konuşulan bir öneri yok. Her defasında yeni bir rivayet ortaya çıkıyor. Uzun bir süre aralık ayı sonuna kadar çözüme kavuşturulacağı söylenen EYT konusu yılbaşına kalmış gibi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin son açıklamasında “Tahmin ediyorum, bu ay sonuna kadar Meclis’e götürürüz. Bitirebilirsek bu ay içinde, bitiremezsek ocakta. Sayın Cumhurbaşkanımıza 26 Aralık’ta son durumu arz edeceğim” dedi. Anlaşılan konu bugün Hükümet toplantısında gündeme gelecek ama kamuoyuna açıklanacak mı meçhul.

Aziz Çelik’in yazısı