Aziz Çelik: Büyük felaket bilim ışığında engellenebilirdi

Tarih ve bilim bugün için yol göstericidir. Tarih bilgisi bize bir tarihsel olayın etkilerinin, sonuçlarının ve o zamanla şimdiki zaman arasının bilgisini sağlar. İşte bu bilgiyle bugünü yeniden kurarız. 1939 ve 1999 depremlerini yaşamış bir ülkede tartışılması gereken geçmişe dönüp o günlerin eksiklerini irdelemek değildir. Yapılması gereken bu deneyimlerin ışığında nelerin yapılmadığını, neden yapılmadığı konuşmaktır. 1939 ve 1999 depremlerinin tarih bilgisine sahip bir ülkede bilimin yol göstericiliğinde yeterli önlemlerin alınmamasının izahı yoktur. Bugün tarihi ve bilimi görmezden gelmenin ve kamucu müdahalelerin yetersizliğinin bedelini ödüyoruz. On binlerce insan bu yüzden öldü… Bunca acının, bu büyük felaketin asıl sebebi bu… Her şey biliniyordu, felaket göz göre göre geldi ve göz göre göre geç kalındı!
SON HABERLER
Beklenen açıklama: Hükümete göre istifa sloganı provokasyon
İktidar kanadı, Fenerbahçe ve Beşiktaş taraftarların maçlarda ‘Hükümet istifa’ sloganı atılmasını provokasyon olarak değerlendirdi.
Meksikalı kurtarma ekibi soyulmuş, ölümle tehdit edilmiş
Türkiye’ye Meksika’dan gelen arama kurtarma ekibi, hırsızlığa uğradıklarını ve ölümle tehdit edildiklerini açıkladı.
Malatya’da 5,6 büyüklüğünde deprem
Malatya’nın Yeşilyurt ilçesinde 5,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Rizespor, ‘Hükümet istifa’ sloganını ‘not almış’: Foseptik farelerinin çığlıkları
Beşiktaş ve Fenerbahçe tribünlerinden atılan “Hükümet istifa” sloganlarını kınama konvoyuna Rizespor, Erzurumspor, Yeni Malatyaspor ve Afyonspor da katıldı.
Kızılay başkanı: Gıdayı biz değil şirketimiz sattı
Ahbap Derneği’ne gıda sattığı ortaya çıkan Kızılay Başkanı Kerem Kınık, bu malzemeleri kendilerinin değil, bağlı şirketlerinin sattığını söyleyedi.
Saat saat inceleme: Hükümet en kritik üç günü nasıl yönetti?
Hükümet 6 Şubat depremlerinde, en kritik ilk üç günü nasıl yönetti? Daha fazla kişi kurtarılabilir miydi? AKUT kurucusu Nasuh Mahruki yorumladı.
Mersin’de kiralar uçtu, sağlık tehdidi gündemde
Yakın dönemde 400 binden fazlası kayıtlı olmak üzere 1 milyona yakın göç aldığı tahmin edilen iki milyon nüfuslu Mersin’de kira fiyatları uçtu.
İstanbul’daki betonun yüzde 40’ı standardın altında
Hazır beton taşıyan kamyonlardan alınan numunelerin analizine göre Türkiye genelinde betonun yaklaşık dörtte biri standardın altında.
Dış ticaret açığı yine ‘rekor’ kırdı
Ocakta dış ticaret açığı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 38,4 artarak 14 milyar 237 milyon dolara çıktı. Bu tüm zamanların ‘rekor’u.
SAG Ödülleri’nde ‘Her Şey Her Yerde Aynı Anda’ rüzgarı: Tarihe geçti
SAG Ödülleri’ne aday olduğu tüm kategorilerde kazanan ‘Her Şey Her Yerde Aynı Anda’ filmi damga vurdu. SAG tarihinde en çok ödül kazanan film oldu.