Aytunç Erkin: Yasak kararı alınırsa, Özgür Özel formülü öne çıkıyor!

Ekrem İmamoğlu’nun başka bir düşüncesi de şu: Genel başkan olduğu takdirde yargının ‘siyasi yasak’ kararı alması zorlaşacak. Yasak kararı alınırsa ‘umutsuz kitle’ İmamoğlu’nun destekleyeceği ’emanetçi’ üzerinden yeni bir yolculuğa çıkar. Burada da Özgür Özel formülü öne çıkıyor! Yerel seçimlerde de ‘ortaklaşmış’ seçmenle birlikte yeni ittifak sürecinin inşa edilebileceğinin altı çiziliyor. Yine Kılıçdaroğlu’nun olmadığı CHP yönetiminde İYİ Parti lideri Meral Akşener’le ‘yeni hattı’ çok rahat kurabileceklerini düşünüyor.

‘İktidar İçin Değişim’ metninde de, muhalefetin 2018’den beri ittifakla büyüdüğü cümleleri öne çıkıyor: “Birleşe birleşe büyüyerek ülkeyi demokratikleştirmek için geliştirilmiş bu önemli adımlarla; zamanın ruhuyla uyumlu biçimde, demokrasi, adalet ve sosyal refah hedefleriyle cumhuriyetin ikinci yüzyılına dair vizyoner bir çaba ortaya kondu. Toplumun farklı kesimlerine açılmayı ve her siyasi kökenden yurttaşı demokrasi vizyonuyla buluşturmayı hedefleyen bu önemli tecrübe, tarihimizde bir ilk oldu.”

Aytunç Erkin’in yazısı