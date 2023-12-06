CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in 2024 yerel seçimleri için işbirliği önerisi götürdüğü İYİ Parti, 13 Eylül’de aldığı “81 il ve tüm seçim çevrelerinde seçime kendi adaylarıyla girme” kararını değiştirmedi. CHP’nin önerisini görüşmek üzere toplanan İYİ Parti Genel İdare Kurulu’nda (GİK) yapılan gizli oylamada, 14’e karşı 35 oyla CHP’nin seçim işbirliği önerisi reddedildi.

Peki Başkanlık Divanı ve GİK toplantısında neler yaşandı?

GİK toplantısı öncesi Başkanlık Divanı üyelerinden hukukçu Ahmet Zeki Üçok’un da bir çalışma yaptığını ve “işbirliği olursa/olmazsa” üzerinden il il değerlendirme yaptığını öğrendim.

Üçok’un hazırladığı sunumun başlığı: “31 Mart 2024 Yerel Seçimleri Olası Sonuç Senaryoları Analizi.”

Sunumda; “Kazanılan il ve ilçeler, kazanılabilecek il ve ilçeler, CHP’nin kaybedeceği il ve ilçeler, CHP’nin tek başına kazanabileceği iller, yerel seçim olası senaryoları, İYİ Parti ve CHP ittifakı olmadan Türkiye haritası, İYİ Parti ve CHP ittifakı yapılarak Türkiye haritası, görüş/değerlendirmeler” başlıklı bölümler var.

Burada iki harita dikkatimi çekti.

İlk harita “CHP-İYİ Parti ittifakı olmadan seçime girilirse ne olur”a yanıt veriyor.

Bu haritaya göre;

İYİ Parti bir ilçede, CHP dört il ve 131 ilçede, AKP-MHP ittifakı 67 il 762 ilçede, HEDEP de 10 il 80 ilçede belediye başkanlığı kazanıyor.

Aytunç Erkin’in yazısı