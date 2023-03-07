Aytunç Erkin: Şimdi ne olacak?

Devam edelim… Kılıçdaroğlu ve Akşener parti genel merkezlerinden ayrıldı ve Saadet Partisi Genel Merkezi’ne doğru yola çıkacakları beklenirken… Saat 15.20… Kılıçdaroğlu, Akşener, Yavaş ve İmamoğlu Ankara’da JW Marriott Hotel’de buluştu.

Bu buluşmanın ardından kafalarda bir soru işaret oldu: “Ne oldu anlaşma sağlanamadı mı?” Aslında mutabakat sağlanmıştı ama 10 dakikalık görüşmenin “nezaket”, “gönül alma”, kırgınlıkları giderme görüşmesi olduğu belirtildi.

Görüşmenin ardından Kemal Kılıçdaroğlu’nun cumhurbaşkanı adaylığı, İmamoğlu ve Yavaş’ın yardımcı olacakları konusunda mutabakat sağlandı. Saat 15.45’te Kılıçdaroğlu saat 15.55’te Meral Akşener, Saadet binasına geldi.

SONUÇ: Şimdi ne olacak? Parçalı bir koalisyon görüntüsünden hemen çıkmak için neler yapılacak? Milletvekilliği paylaşımında nasıl bir model uygulanacak?

Süreç yeni başladı!

Aytunç Erkin’in yazısı