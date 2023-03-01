Aytunç Erkin: Önümüzdeki bir hafta çok şeylere gebe

Bu açıklamanın ardından yazılı ve görsel medyada “Aday 2 Mart’ta açıklanacak” başlıklı tartışmalar başladı. Ben de İYİ Partili kaynaklara sordum. Zorlu’nun açıklamasına dair, “2 Mart’ta adayın kesin olarak belirleneceğinin değil aday isim üzerinde konuşulacağının vurgulandığını” ifade ettiler. Bir üst düzey yetkili şöyle dedi: “Dün sözcümüzün açıklamasındaki vurgu, millet ittifakının son bildirisinde de yer aldığı üzere adayın ve usulün konuşulacağına yönelik ortak iradenin bir yansımasıdır.” Anladığım kadarıyla 2 Mart’ta aday konusu ve ismi masada konuşulacak ama kesin bir karar çıkmayabilir. Ancak… Önümüzdeki bir hafta çok şeylere gebe.

Aytunç Erkin’in yazısı