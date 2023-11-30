Aytunç Erkin: Kayıp 11 milyon doların belgesi

Kamuoyunda “Fatih Terim Fonu” olarak bilinen dolandırıcılık davasıyla ilgili futbolcu Emre Belözoğlu’nun avukatı Şekip Mosturoğlu’yla konuştum.

Mosturoğlu’nun röportajdaki şu cümlesi gündem yarattı:

“Kamuoyunda futbolcular ve Fatih Terim ekseninde tartışılan dolandırıcılık davasında dolandırıldıklarını iddia eden kişi sayısı 18. Bunların tümü futbol dünyasından değil. Bunların sadece 8’i futbol dünyasından. Aslında bu fona giren-çıkan sayısı bundan daha fazla. Toplam sayı 48. Bu sayıyı Seçil Erzan’ın Denizbank yetkilileri ile birlikte hazırladığını iddia ettiği, polisin evinde ele geçirdiği Excel tablosundan anlıyoruz. Bunların tamamı, paralarını fona dolar olarak yatıranlar. Bunların 20 tanesi Seçil Erzan’ın ifadesine göre yatırdıklarından daha fazlasını alanlar. Bunların fon getirisi diye fazladan aldıkları miktar 13 milyon dolar seviyesinde. Bir de bu hayali fona TL olarak yatırım yapanlar var. Onların sayısı da 10. Bunlardan biri hariç tamamı yatırdıklarını fazlası ile Seçil Erzan’dan geri almışlar. Bunlara fazladan ödenen para 16.6 milyon TL seviyesinde. Yine bu listeye göre Seçil Erzan’ın hiç açıklayamadığı, kimde olduğu bilinmeyen, kayıp bir 11 milyon dolarlık kısım var.”

Peki bu kayıp 11 milyon dolarlık parayı nasıl tespit etti Mosturoğlu?

Emre Belözoğlu’nun avukatı şunları söyledi: “Soruşturma dosyasına göre, Seçil Erzan’a ait evde, polis araması sonucunda ele geçirilen ve Erzan’ın da ifadesinde dört gün boyunca bankada yaptıkları çalışma sonucunda hazırladıklarını iddia ettiği Excel tablosunun ‘alınan’ sütununda 55 milyon dolar, ‘ödenen’ kısmında 44 milyon dolar yazıyor. Aradaki farkın ne olduğuna dair bir açıklama yok. 20 Kasım’daki duruşmada şikayetçi vekillerinin ve mahkeme başkanının ısrarlı soruları üzerine ‘para transferini en ince ayrıntısına kadar açıklayacağım’ dedi Erzan. Bu açıklama sonrasında soruşturmaya yeni şüpheliler eklenebilir.”

Aytunç Erkin’in yazısı