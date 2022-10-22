Aytunç Erkin: İktidar yetkililerinin unuttuğu, seçimlerin ‘moral üstünlüğü’ üzerine kurulu olduğu

Ahmet Eşref Fakıbaba’nın AKP’den istifası ve İYİ Parti’ye geçişiyle birlikte Ankara’da seçim maratonu hız kazandı. “Yeni istifalar olur mu olmaz mı” tartışmaları sürerken, iktidar cenahında Fakıbaba için yapılan değerlendirme şöyle: “Kibirli bir tavırda. Zaten ruhen kopmuştu. Zor bir isimdir şimdi Sayın Akşener düşünsün.” Ancak… İktidar yetkililerinin unuttuğu, seçimlerin, “psikolojik-moral üstünlüğü” üzerine kurulu olduğu! Ayrıca yerel siyasette yaratılan imajın da önemli olduğunu söyleyelim!
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