Aytunç Erkin: Fincancı gözaltısı ve AKP’nin daveti

Şebnem Korur Fincancı bu fikirleri dün mü savunmaya başladı? 1980 sonrasında özellikle sol cenahta yaşanan savrulmalarla birlikte, kimlik siyaseti ideolojiyi esir aldığında kim, nerede duruyordu? “Yetmez ama evet”, “Açılım-çözüm” sürecinde, “sol liberal” düşünce yapısı iktidarla hareket etmedi mi? Arşiv ortada! Genelkurmay karargahı sahte ihbar mektuplarıyla didik didik edilmedi mi? TSK’yı perişan ettiler ki Kozmik Oda’ya bakın yeter. Ya da Ergenekon’u başlatan sözde el bombalarının hemen nasıl imha edildiğini! Ancak… “TSK’ya, aydınlara, gazetecilere, akademisyenlere kurulan kumpasta rol alanlar bugün nerede?” sorusunu sormak hakkımız! Açın gazeteleri, televizyonları seyredin görürsünüz!

SONUÇ: Bugün Fincancı’nın gözaltına alınması, Altılı Masa’daki HDP çatlağını derinleştirme çabası ve 2023 seçimlerine giderken yol haritasının Cumhur İttifakı tarafından netleşmesidir!

Aytunç Erkin’in yazısı