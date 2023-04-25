Aytunç Erkin: Erdoğan’dan bakanlarına talimat

Geçen gün TRT 3 Radyo’yu dinlerken haber bültenine denk geldim: “AKP Sözcüsü Ömer Çelik, ‘Altılı Koalisyon’un…” Sonra diğer haberlere baktım ve hep “Altılı Koalisyon” tanımı yapıldığını duydum. Cumhur İttifakı’nın yayın organları diyor ki: “Biz parlamenter sisteme dönüşü savunmuyoruz. Bu nedenden dolayı da AKP, MHP, HÜDA PAR, Yeniden Refah ve BBP’nin birlikteliği ‘beka’ ittifakı!” Evet… Doğru; koalisyon hükümeti, parlamenter sistemde birden çok siyasi partiden oluşuyor. Ama biliyoruz ya da farkındayız; Cumhurbaşkanı Erdoğan da bu yüzde 50 artı 1 sisteminden mutlu değil. Neden “mutlu olsun”? İki hafta önce bakanlarına talimat verdi ve “canlı yayınlara çıkın” dedi AKP Genel Başkanı. Son iki haftaya bakın, Murat Kurum, Mevlüt Çavuşoğlu, Nureddin Nebati, Süleyman Soylu hatta Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın hep canlı yayınlara katıldı. Neden mi? Çünkü; seçim bugün aslanın midesinde. Yüzde 50+1’e ulaşması lazım ve bütün kozlarını sahaya sürüyor. Bakanlarının yayınlardaki performansından memnun mu?

Aytunç Erkin’in yazısı