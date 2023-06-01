Aytunç Erkin: Bir anda 14 Aralık 2022’ye döndük

Güne Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi’yle başladık ve şu kulis bilgisini okuduk: “Ekrem İmamoğlu hakkında YSK üyelerine hakaretten 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası verilmişti. İmamoğlu bu kararı İstinaf Mahkemesi’ne götürdü. Kılıçdaroğlu’nun kaybettiği seçim sabahı hemen CHP genel başkan adaylığı veren mesajı atmasının altında İstinaf Mahkemesi’nden aldığı bir haberin etkisi olduğu söyleniyor. İmamoğlu, İstinaf’ın cezasını onadığını öğrenmiş.”

Ancak… Selvi’nin yazısının devamında “Ne kadar doğru bilemem” dedi. Hem kesin yazıyor hem de “Bilemem” diyor! Bu bilgi sabah saatlerinde yalanlandı. Ekrem İmamoğlu’nun avukatı Kemal Polat, dün SÖZCÜ Ankara Medya Grup Temsilcisi Saygı Öztürk’e “İmamoğlu dosyası istinafta, henüz bir karara bağlanmadı. Bugün de ilgili mahkemenin kalemiyle konuştum, dosya sırada bekliyor. Henüz bir işlem yapılmadı” bilgisini verdi.

Bir anda 14 Aralık 2022’ye döndük. O güne kadar ismi cumhurbaşkanlığı adaylığında birinci sırada çıkan İmamoğlu’yla ilgili çarpıcı gelişmeler yaşandı. Yasak kararı çıktığı gün Saraçhane’de açıklama yapan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı için süreç şuraya evrildi: “İmamoğlu Cumhurbaşkanı adayı olamaz. Başında yargı sopası var.”

Aytunç Erkin’in yazısı