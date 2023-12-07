İYİ Parti lideri Meral Akşener’in dün grup toplantısında kurduğu şu cümleyle bir kez daha hatırladım Murat Han Mungan’ın “Maskeli Balo” adlı şiirini:

“Adına ittifak dedikleri, manda ve himaye tuzağına, geçit vermeyeceğiz. Türk milletine, ölümü gösterip, sıtmaya razı eden; bu maskeli baloya, boyun eğmeyeceğiz!” Akşener böylece 31 Mart yerel seçimlerine doğru CHP’ye kapıyı sert bir şekilde kapattı. Aslında dün yaptığı konuşma, 3 Mart’ta “Masa”dan kalkarken yaptığı konuşmaya benziyordu: “En sonda söyleyeceklerimizi başta söyleyeyim; İYİ Parti bir dayatmaya mecbur bırakılmış, ölüm ile sıtma arasında tercihe zorlanmıştır. Buna boyun eğmeyecektir. Kişisel ikbal hesapları için üretilmiş siyasetin hınk diyicisi olmayacaktır. (3 Mart 2023)”

CHP lideri Özgür Özel’in Akşener’i ziyaretinin ardından İYİ Partili bir kurmayla sohbet ettim. “Ne olacak? Genel İdare Kurulu’ndan nasıl bir karar çıkacak?” diye sordum o da bana “Sen ne düşünüyorsun?” diye soruma soruyla karşılık verdi ve sonra dedi ki:

“13 Eylül’de ‘hür ve müstakil’ duruşumuzu ilan ettik buradan geriye dönüş olursa siyaseten yalpalayan bir görüntü veririz. Ancak… Başta İstanbul ve Ankara kaybedilirse de bunun sorumlusu biz gösterileceğiz. Zor bir karar olacak ama ben ‘hayır’ çıkacağını düşünüyorum.”

Sonra “iş birliğine hayır” oyu veren önemli bir isim de şunları kaydetti: “Hür ve müstakili ilan etmeseydik ‘evet’ derdim. Durum bugün İYİ Parti’nin var olup olmamasıyla ilgili ve ben de ‘hayır’ dedim.” Meral Akşener de grup toplantısında çok netti

Aytunç Erkin’in yazısı