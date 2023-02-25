Aytunç Erkin: Akşener’in çıkışıyla Millet İttifakı’nda da taşlar yerinden oynadı

6 Şubat’ta tüm Türkiye’yi yasa boğan Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından her şey değişti. Siyaset de! İYİ Parti yarım kalan toplantılarını önümüzdeki hafta yapacak. Kartlar yeniden dağıtılıyor. Akşener’in çıkışıyla, 2 Mart’ta toplanacak Millet İttifakı’nda da taşlar yerinden oynadı. Neden mi? Yeniden konumlanma olur mu? Düşünün… CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu “Kılıçdaroğlu dışında bir aday çıkarsa masa dağılır” açıklamasını ne zaman yaptı? 16 Eylül 2022’de Hürriyet’ten Hande Fırat’a. Yani; açıklamanın üzerinden 4.5 ay geçti. Ancak İYİ Parti lideri bu açıklamayı tekrar gündeme getirdi ve CHP’yi eleştirdi. Hatta… “Ben durduğum yerdeyim” diye konuştu. Anladığımız, Akşener, kazanacak aday vurgusunu yapmaya devam edecek ve deprem öncesinde planlanan parti içindeki toplantılarda alınacak kararla yola devam edecek. 2 Mart’taki masa toplantısından bir gün sonra cuma günü il başkanları, sonra da belediye başkanlarıyla görüşecek. “Sokak ne diyor?” sorusuna yerel yöneticiler üzerinden cevap verilecek!

Aytunç Erkin’in yazısı